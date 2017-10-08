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Украина
Радикалы сорвали концерт украинского певца Сергея Бабкина во Львове
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    Радикалы сорвали концерт украинского певца Сергея Бабкина во Львове

    1:21  8 Октября 2017
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    Радикалы сорвали концерт украинского певца Сергея Бабкина во Львове

    Львов, 8 октября. Концерт украинского певца Сергея Бабкина во Львове был сорван членами радикальных движений.

    Сообщается, что вечером в субботу радикалы заблокировали вход в клуб «Малевич» во Львове, где должно было состояться выступление бывшего фронтмена группы 5'nizza.

    «Концерт должен состояться в клубе «Малевич» на проспекте Чорновила. Уже сейчас вход в клуб полностью заблокирован», — сообщили в субботу местные СМИ.

    Отмечается, что в клуб уже приехали сотрудники правоохранительных органов, которые предотвратили возможные инциденты.

    Согласно имеющейся информации, причиной блокировки выступления Бабкина стали его выступления в России и, в частности, в Крыму. Сам Бабкин пытался переговорить с протестующими, однако безуспешно. Из-за протестов концерт музыканта отменили, деньги за билеты начнут возвращать с понедельника.

    Автор: Ирина Новикова
    #радикалы #львов #сергей бабкин #концерт
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