Радикалы сорвали концерт украинского певца Сергея Бабкина во Львове

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Львов, 8 октября. Концерт украинского певца Сергея Бабкина во Львове был сорван членами радикальных движений.

Сообщается, что вечером в субботу радикалы заблокировали вход в клуб «Малевич» во Львове, где должно было состояться выступление бывшего фронтмена группы 5'nizza.

«Концерт должен состояться в клубе «Малевич» на проспекте Чорновила. Уже сейчас вход в клуб полностью заблокирован», — сообщили в субботу местные СМИ.

Отмечается, что в клуб уже приехали сотрудники правоохранительных органов, которые предотвратили возможные инциденты.

Согласно имеющейся информации, причиной блокировки выступления Бабкина стали его выступления в России и, в частности, в Крыму. Сам Бабкин пытался переговорить с протестующими, однако безуспешно. Из-за протестов концерт музыканта отменили, деньги за билеты начнут возвращать с понедельника.