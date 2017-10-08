Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Умер известный лингвист Вячеслав Иванов
Общество
Миллер о смерти Сарсании: Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Миллер о смерти Сарсании: Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря

    1:11  8 Октября 2017
    324

    Миллер о смерти Сарсании: Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря

    Санкт-Петербург, 8 октября. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал кончину директора «Зенита» Константина Сарсании невосполнимой потерей.

    По словам главы «Газпрома», Сарсания был очень светлым и открытым человеком, он обладал талантом и энергией, передает .

    «Настоящий профессионал, искренне влюблённый в своё дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола», — цитирует пресс-служба петербургского футбольного клуба слова Миллера.

    Миллер о смерти Сарсании: Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря

    Напомним, сегодня стало известно о смерти директора петербургского футбольного клуба «Зенит» Константина Сарсании.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #алексей миллер #константин сарсания
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 385

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        41930

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        88662

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107757

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30112
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        1194
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        1356
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        378
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40678