Миллер о смерти Сарсании: Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря

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Санкт-Петербург, 8 октября. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал кончину директора «Зенита» Константина Сарсании невосполнимой потерей.

По словам главы «Газпрома», Сарсания был очень светлым и открытым человеком, он обладал талантом и энергией, передает RТ.

«Настоящий профессионал, искренне влюблённый в своё дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола», — цитирует пресс-служба петербургского футбольного клуба слова Миллера.

Напомним, сегодня стало известно о смерти директора петербургского футбольного клуба «Зенит» Константина Сарсании.

