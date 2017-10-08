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Мутко назвал смерть Сарсании очень неожиданной
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    Мутко назвал смерть Сарсании очень неожиданной

    1:04  8 Октября 2017
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    Мутко назвал смерть Сарсании очень неожиданной

    Москва, 8 октября. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко назвал крайне неожиданной смерть 49-летнего спортивного директора футбольного клуба «Зенит» Константина Сарсании.

    «Сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в расцвете сил, это тяжело»,  — сказал Мутко.

    Глава РФС отметил, что Сарсания всю свою жизнь провел в футболе. Мутко выразил соболезнования родным и близким функционера, а также болельщикам питерского «Зенита».

    Мутко назвал смерть Сарсании очень неожиданной

    О смерти Константина Сарсании сообщала накануне Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #зенит #мутко #смерть #сарсания
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