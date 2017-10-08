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В Екатеринбурге отпустили 24 участников шествия
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    В Екатеринбурге отпустили 24 участников шествия

    1:03  8 Октября 2017  /обновлено: 1:04  08 Октября 2017
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    В Екатеринбурге отпустили 24 участников шествия

    Екатеринбург, 8 октября. В Екатеринбурге во время несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального были задержаны 24 человека.

    Как сообщил глава города Евгений Ройзман, после несанкционированного шествия в отделение полиции были доставлены 24 человека. В социальной сети участники шествия сообщили, что в отделение был доставлен также координатор штаба Навального.

    В региональном управлении ГУ МВД рассказали, что все задержанные участники шествия были отпущены.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #екатеринбург
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