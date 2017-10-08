Трамп заявил, что с КНДР может сработать «только одна вещь»

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Вашингтон, 8 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Северной Кореей может сработать «лишь одна вещь». Соответствующую запись хозяин Белого дома опубликовал в социальной сети Twitter.

Трамп отметил, что его предшественники на протяжении 25 лет заключали с Пхеньяном соглашения, выплачивая КНДР крупные суммы.

Однако, по мнению президента США, в отношениях с Пхеньяном может сработать «лишь одна вещь». Трамп не стал уточнять, о какой именно «вещи» идет речь.

Ранее американский лидер заявлял о возможном решении конфликта с КНДР военным путем, — напоминает Газета.ru.