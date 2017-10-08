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Весь мир
Жители Вашингтона оценили пиццу, приготовленную ко дню рождения Путина
Весь мир
Жители Вашингтона оценили пиццу, приготовленную ко дню рождения Путина
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    Жители Вашингтона оценили пиццу, приготовленную ко дню рождения Путина

    0:00  8 Октября 2017
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    Жители Вашингтона оценили пиццу, приготовленную ко дню рождения Путина

    Вашингтон, 8 октября. Жители столичного американского города Вашингтон оценили пиццу Hot Like Putin («Острая, как Путин»), приготовленную по случаю дня рождения президента России Владимира Путина шеф-поваром ресторана Ledo Pizza. Об этом сообщает ТАСС.

    Агентство отмечает, что кулинарная новинка очень понравилась посетителям. Для привлечения внимания к акции владелец заведения разметил у фасада российский флаг.

    Некоторые клиенты выражают сожаление, что насладиться особенной пиццей можно будет лишь с 7-го по 9-е октября.

    Ранее сообщалось, что Сергей Собянин поздравил с днем рождения Владимира Путина.  

    Автор: Сергей Свазовский
    #владимир путин #путин #вашингтон #пицца #пиццерия
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