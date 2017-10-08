Жители Вашингтона оценили пиццу, приготовленную ко дню рождения Путина
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Вашингтон, 8 октября. Жители столичного американского города Вашингтон оценили пиццу Hot Like Putin («Острая, как Путин»), приготовленную по случаю дня рождения президента России Владимира Путина шеф-поваром ресторана Ledo Pizza. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что кулинарная новинка очень понравилась посетителям. Для привлечения внимания к акции владелец заведения разметил у фасада российский флаг.
Некоторые клиенты выражают сожаление, что насладиться особенной пиццей можно будет лишь с 7-го по 9-е октября.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин поздравил с днем рождения Владимира Путина.