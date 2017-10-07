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Санкт-Петербург, 7 октября. Лучший бомбардир в истории питерского «Зенита» и сборной России Алекснадр Кержаков считает смерть спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании потерей для всего отечественного футбола.

Кержаков отметил значимую роль Сарсании в становлении «Зенита» в 2007-м году, а также его вклад в успехи питерского клуба в нынешнем сезоне.

«Сарсания был знаковой личностью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, — сказал Кержаков».

Жизнь Константина Сарсании оборвалась в субботу 7-го октября.

В мае 2017-го года Сарсания вернулся в «Зенит» в качестве спортивного директора и принял активное участие в трансферной кампании клуба, — пишет Газета.ru.