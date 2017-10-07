Сирия: бойцы САА захватили у боевиков ИГ крупнокалиберную пушку в провинции Хама
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Москва, 7 октября. Бойцы Сирийской Арабской Армии захватили 130-миллиметровую вражескую пушку, которую использовали боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в провинции Хама.
مدفع ١٣٠مم كانت داعش تستخدمه لقصف مدينة السلمية وريفها اغتنمه الجيش السوري بعد تطهيره للمنطقة pic.twitter.com/HPkazWw7RT— مُقاوَمة (@mouqawama) October 7, 2017
По данным местных источников, сирийская армия при поддержке ВКС РФ ведет активные боевые действия в провинции Хама, нанося террористам ИГ1 существенный урон. Накануне армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила от террористов населенные пункты Ан Нашми и Абу Хубейлат, а также Аль-Хардана и Баргусия.
1 Организация запрещена на территории РФ.