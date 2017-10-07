Скорая не успела к умирающей женщине из-за перекрытых во время митинга дорог в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 октября. Пожилая женщина умерла в Петербурге, не дождавшись помощи врачей. Перекрытие дорог во время несанкционированного митинга помешало карете скорой оперативно прибыть на помощь.

Уточняется, что вызов с Колокольной улицы поступил в 18.48. При нормальных условиях центральную станцию отделяет от улицы Колокольной не более двух минут езды. Но из-за перекрытых дорога бригада добиралась 16 минут.

Несколько раньше поспела карета «скорой», направленная с Владимирского проспекта. Но было поздно. Медики констатировали смерть женщины, — пишет «Интерфакс».

Следует отметить, что 7 октября этот случай был далеко не единственным, когда кареты скорой прибывали со значительной задержкой из-за несанкционированного митинга. К счастью, в остальных случаях обошлось без жертв.

Накануне Газета.ru сообщала о задержании 38 людей в Петербурге.