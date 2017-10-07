Сирия: РПЦ окажет помощь в восстановлении храмов

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Дамаск, 7 октября. Русская православная церковь примет участие в процессе восстановления храмов, разрушенных во время конфликта в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил Митрополит Илларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

Отмечается, что уже начата работа по составлению каталога разрушенных храмов в САР для их дальнейшего восстановления.

Илларион подчеркнул, что важно обеспечить сирийцам чувство безопасности, — цитирует РИА Новости.

Накануне RT сообщало, что сирийские войска вошли в Аль-Маядин.