Сирия: САА взяла под контроль стратегически важные высоты в провинции Кунейтра

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Бейрут, 7 октября. Правительственные войска Сирии отбили у террористов несколько высот в районе населенного пункта Бейт-Джинн в провинции Дамаск. Об этом сообщает ливанское информационное агентство Al-Masdar News.

По данным агентства, после ожесточенных столкновений с террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) правительственным силам удалось выбить боевиков с позиций в районе Голанских высот и населенного пункта Бейт-Джинн.

Сирийская армия заняла холмы Тал Аль-Даба и Лисан Аль-Сахар, благодаря чему террористы утратили источник снабжения и практически полностью были окружены. В ходе боевых действий были уничтожены около 10 боевиков и один полевой командир.

1 Организация запрещена на территории РФ.