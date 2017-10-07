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ЛНР: ВСУ активизировали воздушную разведку на линии соприкосновения в Донбассе
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    ЛНР: ВСУ активизировали воздушную разведку на линии соприкосновения в Донбассе

    22:59  7 Октября 2017
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    ЛНР: ВСУ активизировали воздушную разведку на линии соприкосновения в Донбассе

    Луганск, 7 октября. Подразделения вооруженных сил Украины используют беспилотные летательные аппараты для корректировки артиллерийских ударов по территории Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По его словам, с 1 по 7 октября украинские силовики неоднократно пытались задействовать беспилотники на линии соприкосновения в районе Светлодарска, Попасной, Золотого, Новотошковского, Трехизбенки, Счастья и Станицы Луганской. Силами противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР данные попытки были пресечены.

    Марочко также добавил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 60 снарядов и мин. Под ударами артиллерии ВСУ оказались населенные пункты Логвиново, Калиново, Фрунзе, Сокольники, Пахалевка и Желобок.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #лнр #луганск
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