Сирия: САА ведет бои с ИГИЛ на севере Дейр эз-Зора
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Дамаск, 7 октября. Сирийские правительственные войска ведут операцию по освобождению северных окрестностей города Дейр эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Farsnews.
Силам САА противостоят боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Farsnews отмечает, что успех операции позволит отрезать ИГИЛ1 от каналов поставок оружия.
Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин ответил Пентагону на критику действий России в Сирии. Об этом сообщало RT.
1 Организация запрещена на территории РФ.