Сирия итоги за сутки на 8 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают зачистку от ИГ Аль-Маядина, в Хаме к «Тахрир аш-Шам» присоединилось 850 боевиков

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Сирия, 8 октября. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от ИГ1 Аль-Маядин, в Хаме к «Тахрир аш-Шам» присоединилось 850 боевиков группировки «Файлак аш-Шам», Турция объявила о начале военной операции в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают зачистку от ИГ Аль-Маядина, поддерживают САА в борьбе с «Ан-Нусрой» в Хаме, наносят удары по ИГ в Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ на востоке Хомса, ведут обстрел «Тахрир аш-Шам» в Даръа и Хаме, при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ Аль-Маядин.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, противостоит SDF в Ракке, контратакует САА на востоке Хомса.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по мирной демонстрации в Идлибе, ведет бои с САА в Даръа и Хаме, пополнила ряды 850 боевиками «Файлак аш-Шам».

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, противостоит SDF в Алеппо.

ВС Турции: заявили о начале военной операции в Идлибе.

Курды: установили контроль над поселением Васия в Дейр эз-Зоре, ведут бои с ССА на севере Алеппо, освободили от ИГ квартал Ас-Саура в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удары по жилым кварталам Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска в течение суток продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями. Ghouta Media Center писал в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC), что сирийская армия провела артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в районе поселения Мадира. Военный источник в провинции Дамаск сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что Сирийская арабская армия (САА) наступает на позиции боевиков в районе города Бейт Джинн.

Информационное агентство Al Bawabh News передавало, цитируя оппозиционные источники, что боевики отбили наступление Сирийской арабской армии (САА) на фронте Хош ад-Давахира. Представители антиправительственных формирований заявляли о потерях армии САР. Официально данные сведения не подтвердились.

На юго-западе Дамаска сирийская армия и союзные силы установили контроль над высотами Лисан аль-Сахр и Таль аль-Даба. Об этом писал один из военных источников в своем микроблоге в Twitter (@Mazen_ALmohamad).

Провинция Алеппо

Almanar News передавал, что отряды народной самообороны открыли огонь по группе боевиков «Тахрир аш-Шам» в Аль-Тамура на севере провинции Алеппо. По данным информационного агентства, в столкновении бойцам ополчения удалось ликвидировать шесть членов радикальной коалиции, управляемой «Джебхат ан-Нусрой»1. Ранее в том же районе небольшая группа исламистов пыталась организовать теракт с использование самодельного взрывного устройства. Однако радикалы были ликвидированы силами безопасности раньше, чем успели активировать СВУ.

Также на севере Алеппо продолжилось противостояние между курдскими отрядами ополчения YPG и SDF и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА).

Провинция Хомс

На востоке региона в окрестностях стратегического города Эс-Сухне продолжались бои между сирийской армией и террористами «Исламского государства»1. Напомним, после зачистки от ИГ территорий внутри «Акербатского котла», оставшиеся в районе радикальные исламисты начали контратаковать позиции армии САР и ее союзников. При поддержке ВКС РФ солдатам САА удается отражать нападения ИГИЛ1. В связи с участившимися нападениями на позиции армии САР со стороны исламистов, командование правительственных войск направило в сторону Эс-Сухне подкрепление из провинции Латакия. Также боестолкновения между САА и радикалами ИГ отмечались к северо-востоку от Джубб аль-Джарра. Об этом писало Almanar News.

В северной части провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций радикальных антиправительственных формирований в районе населенного пункта Аль-Амирия. О столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией сообщил один из военных источников в своем Twitter-аккаунте (@SyriaNews77).

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжили обеспечивать зачистку от ИГИЛ города Аль-Маядин. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над северной и северо-западной частью города. Ранее Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов ряд поселений, находящихся вдоль трассы Дейр эз-Зор – Аль-Маядин. В середине дня местный источник в социальной сети Twitter (@AlMayadeenNews) писал, что командиры ИГ покинули населенный пункт. По данным автора публикации, главари террористической организации вынуждено эвакуировались в Абу Кемаль. Также военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha) сообщил, что армия САР зачистила от радикальных исламистов аэропорт и фермы Шибли.

Один из источников в Facebook (@Deir.alzour.news.network) сообщал, что эффективная поддержка российской авиации позволила солдатам армии САР освободить от радикалов «Исламского государства» водозаборную станцию в районе моста Сиясия на восточном берегу Евфрата.

Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над поселением Васия, передавало информационное агентство ANHA. Позже стало известно, что в восточном пригороде Дейр эз-Зора террористы «Исламского государства» атаковали позиции SDF. Военный источник в социальной сети Twitter (@badrih4787) писал, что в районе нефтяного месторождения Конико в результате нападения радикальных исламистов была уничтожена боевая машина пехоты курдских ополченцев.

Провинция Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецких войск начать военную операцию в провинции Идлиб. По данным информационного агентства Reuters, турецкие военные будут действовать на территории сирийской провинции при поддержке ВКС России. Напомним, против радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе на данный момент выступает подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА). Информационное агентство Almanar News передавало, ссылаясь на источник в ССА, что новые группировки «свободной армии» при поддержке турецких войск готовятся войти на территорию провинции Идлиб. Позже военный источник в социальной сети Twitter (@op_shield) сообщил, что на турецко-сирийскую границу прибыло 15 бригад ССА. Общая численность боевиков, стоящих на границе провинции Идлиб, составила 800 человек.

Жители города Арманаз, расположенного на северо-западе провинции Идлиб, вышли на митинг против массовых арестов, проводимых в регионе боевиками «Тахрир аш-Шам». Almanar News сообщало, что в ответ на протесты радикалы «Джебхат ан-Нусры» открыли огонь по мирным демонстрантам. Как минимум, один человек был ранен при обстреле террористов.

Жители населенного пункта Талда провинции Идлиб вышли на мирную акцию протеста. По данным Telegram-канала (@SRNN2011), митингующие призывали боевиков движения «Нур ад-Дин Зенки» уйти из поселения.

Провинция Ракка

Местный источник в городе Ракка сообщал в Twitter (@Raqqa_SL), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от ИГ большую часть привокзального квартала. Кроме того, по данным военного Twitter-канала (@DaeshCrimes), бойцы курдского ополчения обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» в одном из зачищенных кварталов административного центра провинции. Позже информационное агентство Raqqa 24 сообщало о боях в окрестностях здания Национальной больницы. Военный Twitter-канал (@CivilWarMap) писал, что курды освободили от радикальных исламистов квартал Ас-Саура.

Напомним, отряды курдского ополчения действуют в Ракке при финансовой и военной поддержке международной коалиции, возглавляемой США. Местные источники сообщают, что ВВС антитеррористического альянса наносят удары по предполагаемым позициям ИГ в жилых районах города, провоцируя жертвы среди мирного населения. Об очередном авианалете сил коалиции писал источник в Twitter (@Raqqa_SL).

Провинция Хама

На южном фронте провинции Хама продолжились бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными радикальными формированиями. Местный журналист писал в своем микроблоге в Twitter (@ibraheem8900), что в результате военных действий в районе поселения Аль-Захра сирийская армия потеряла пятерых солдат. Официального подтверждения данной информации не поступало. Военный Telegram-канал (@NRVR11) сообщал также, что в окрестностях города Абу Дали боевики радикальной оппозиции уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА).

В это время в северной части региона продолжались взаимные артобстрелы между правительственными войсками и радикальной исламистской группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, входящей в альянс «Тахрир аш-Шам». Военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что боевики «Джебхат ан-Нусры» уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА) в результате боестолкновения сторон в районе населенного пункта Абу Дали.

Местный источник в Twitter (@msab93) сообщал, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в районе населенного пункта Таль Васет на западе провинции Хама.

Военный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@GolosShama), что 850 боевиков оппозиционной группировки «Файлак аш-Шам» вступили в ряды коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной радикалам «Джебхат ан-Нусры».

Ирак

Бойцы отряда народного ополче6ния «Хашд аш-Шааби» обнаружили 10 массовых захоронений солдат армии Ирака и мирных жителей недавно освобожденного от террористов «Исламского государства» города Хавиджа. Об этом писало Alsumaria News.

ВВС Ирака нанесли удар по месту собрания командования «Исламского государства» в Аль-Каиме на западе провинции Анбар. По информации военного источника, опубликованной в Twitter (@iraq_day), в результате авианалета было уничтожено 20 главарей террористической группировки. Предположительно на совещании в Аль-Каиме командиры «Исламского государства» обсуждали запланированные атаки на Багдад и Наджаф.

Информационное агентство Iraqi News сообщило, что позиции радикальных исламистов в провинциях Дияла и Анбар подверглись ударам со стороны ВВС международной коалиции. В результате авианалета было уничтожено два высокопоставленных командира ИГИЛ, а также в провинции А6нбар нейтрализовано пять террористов, охранявших своего главаря.

Армия Ирака совместно с полицией и отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» проводят рейды по выявлению спящих ячеек «Исламского государства» на пограничных территориях между провинциями Дияла и Салах эд-Дин. Alsumaria News передавало, ссылаясь на слова представителя правоохранительных органов Ирака, что в ходе военной операции было уничтожено пять штабов и три автомобиля террористической организации.

Iraqi News сообщало, что в деревне Шатель аль-Джадар на севере провинции Салах эд-Дин было выявлено и уничтожено девять террористов-смертников «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)