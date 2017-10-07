Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: РПЦ окажет помощь в восстановлении храмов
Весь мир
Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    22:30  7 Октября 2017
    254

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    Сирия, 7 октября. 850 боевиков группировки «Файлак аш-Шам» вошли в состав «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF зачистили от ИГ1 квартал Ас-Саура в Ракке, в Идлибе мирные жители вышли на митинг против «Нур ад-Дин Зенки». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают продвижение САА в Дейр эз-Зоре и на востоке Хомса.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наступают на позиции боевиков в Дамаске и Хаме, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ водозаборную станцию в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: контратакует САА на востоке Хомса, уничтожило БМП SDF в Дейр эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: пополнила ряды 850 боевиками «Файлак аш-Шам».

    Курды: освободили от ИГ квартал Ас-Саура в Ракке.  

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    Военный источник в провинции Дамаск сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что Сирийская арабская армия (САА) наступает на позиции боевиков в районе Бейт Джинна. Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации исламистов на окраине города.

    Одновременно с этим в Восточной Гуте артиллерия армии САР продолжает обстреливать укрепления радикалов в окрестностях населенных пунктов Дума и Мадира. Оппозиционные источники писали также, что боевики отбили наступление Сирийской арабской армии (САА) на фронте Хош ад-Давахира.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    Террористы «Исламского государства»1, оставшиеся на территории провинции Хомс после зачистки «Акербатского котла», продолжают предпринимать попытки сдержать продвижение Сирийской арабской армии (САА). Военный источник в социальной сети Twitter (@C_Military1) пишет, что радикальные исламисты контратаковали расположения армии САР на трассе Эс-СухнеДейр эз-Зор. По данным автора публикации, солдаты правительственных войск под прикрытием российских ВКС отразили очередное нападение боевиков ИГИЛ1. Стратегически-важная магистраль находится под контролем Сирийской арабской армии (САА).   

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвижение в Дейр эз-Зоре. Один из источников в Facebook (@Deir.alzour.news.network) пишет, что эффективная поддержка российской авиации позволила солдатам армии САР освободить от радикалов «Исламского государства» водозаборную станцию в районе моста Сиясия на восточном берегу Евфрата.  

    В восточном пригороде Дейр эз-Зора террористы «Исламского государства» атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF). Военный источник в социальной сети Twitter (@badrih4787) пишет, что в районе нефтяного месторождения Конико в результате нападения радикальных исламистов была уничтожена боевая машина пехоты курдских ополченцев.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    Жители населенного пункта Талда провинции Идлиб вышли на мирную акцию протеста. По данным Telegram-канала (@SRNN2011), митингующие призывают боевиков движения «Нур ад-Дин Зенки» уйти из поселения.

    Ранее сообщалось, что в городе Арманаз прошла демонстрация против массовых арестов, проводимых в Идлибе радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 открыли огонь по мирному митингу. По данным местных источников в результате инцидента, как минимум, один человек получил тяжелые ранения.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    В административном центре провинции продолжается противостояние между бойцами Демократических сил Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Raqqa 24 сообщает на своей странице в Twitter (@24Raqqa), что боестолкновения отмечаются в окрестностях здания Национальной больницы Ракки. Другой военный Twitter-канал (@CivilWarMap) пишет, что курды освободили от радикальных исламистов квартал Ас-Саура. Ранее сообщалось, что бойцы «демократической армии» обнаружили в одном из зачищенных от ИГ кварталов Ракки склад оружия и боеприпасов террористов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    Местный источник в Twitter (@msab93) сообщает, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в районе населенного пункта Таль Васет на западе провинции Хама.

    Военный источник сообщает в своем микроблоге в Twitter (@GolosShama), что 850 боевиков оппозиционной группировки «Файлак аш-Шам» вступили в ряды коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной радикалам «Джебхат ан-Нусры».

    Ирак

    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

    Армия Ирака совместно с полицией и отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» проводят рейды по выявлению спящих ячеек «Исламского государства» на пограничных территориях между провинциями Дияла и Салах эд-Дин. Alsumaria News передает, ссылаясь на слова представителя правоохранительных органов Ирака, что в ходе военной операции уничтожено пять штабов и три автомобиля террористической организации.

    Iraqi News сообщает, что в деревне Шатель аль-Джадар на севере провинции Салах эд-Дин было выявлено и уничтожено девять террористов-смертников «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #хомс #дияла #салах эд-дин
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки
    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль
    Сирия новости 7 октября 12.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку от ИГ Аль-Маядина, «Тахрир аш-Шам» обстреляла мирный митинг в Идлибе
    Сирия новости 7 октября 07.00: «Нусра» перебрасывает в Кунейтру боевиков из Израиля, ИГ минирует Эль-Карьятейн
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 378

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        41874

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        88579

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107748

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30106
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        1052
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        1300
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        363
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40629