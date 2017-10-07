Сирия новости 7 октября 22.30: 850 боевиков присоединилось к «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили от ИГ квартал Ракки

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Сирия, 7 октября. 850 боевиков группировки «Файлак аш-Шам» вошли в состав «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF зачистили от ИГ1 квартал Ас-Саура в Ракке, в Идлибе мирные жители вышли на митинг против «Нур ад-Дин Зенки». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают продвижение САА в Дейр эз-Зоре и на востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наступают на позиции боевиков в Дамаске и Хаме, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ водозаборную станцию в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: контратакует САА на востоке Хомса, уничтожило БМП SDF в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: пополнила ряды 850 боевиками «Файлак аш-Шам».

Курды: освободили от ИГ квартал Ас-Саура в Ракке.

Провинция Дамаск

Военный источник в провинции Дамаск сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что Сирийская арабская армия (САА) наступает на позиции боевиков в районе Бейт Джинна. Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации исламистов на окраине города.

Одновременно с этим в Восточной Гуте артиллерия армии САР продолжает обстреливать укрепления радикалов в окрестностях населенных пунктов Дума и Мадира. Оппозиционные источники писали также, что боевики отбили наступление Сирийской арабской армии (САА) на фронте Хош ад-Давахира.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства»1, оставшиеся на территории провинции Хомс после зачистки «Акербатского котла», продолжают предпринимать попытки сдержать продвижение Сирийской арабской армии (САА). Военный источник в социальной сети Twitter (@C_Military1) пишет, что радикальные исламисты контратаковали расположения армии САР на трассе Эс-Сухне – Дейр эз-Зор. По данным автора публикации, солдаты правительственных войск под прикрытием российских ВКС отразили очередное нападение боевиков ИГИЛ1. Стратегически-важная магистраль находится под контролем Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвижение в Дейр эз-Зоре. Один из источников в Facebook (@Deir.alzour.news.network) пишет, что эффективная поддержка российской авиации позволила солдатам армии САР освободить от радикалов «Исламского государства» водозаборную станцию в районе моста Сиясия на восточном берегу Евфрата.

В восточном пригороде Дейр эз-Зора террористы «Исламского государства» атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF). Военный источник в социальной сети Twitter (@badrih4787) пишет, что в районе нефтяного месторождения Конико в результате нападения радикальных исламистов была уничтожена боевая машина пехоты курдских ополченцев.

Провинция Идлиб

Жители населенного пункта Талда провинции Идлиб вышли на мирную акцию протеста. По данным Telegram-канала (@SRNN2011), митингующие призывают боевиков движения «Нур ад-Дин Зенки» уйти из поселения.

Ранее сообщалось, что в городе Арманаз прошла демонстрация против массовых арестов, проводимых в Идлибе радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 открыли огонь по мирному митингу. По данным местных источников в результате инцидента, как минимум, один человек получил тяжелые ранения.

Провинция Ракка

В административном центре провинции продолжается противостояние между бойцами Демократических сил Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Raqqa 24 сообщает на своей странице в Twitter (@24Raqqa), что боестолкновения отмечаются в окрестностях здания Национальной больницы Ракки. Другой военный Twitter-канал (@CivilWarMap) пишет, что курды освободили от радикальных исламистов квартал Ас-Саура. Ранее сообщалось, что бойцы «демократической армии» обнаружили в одном из зачищенных от ИГ кварталов Ракки склад оружия и боеприпасов террористов.

Провинция Хама

Местный источник в Twitter (@msab93) сообщает, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в районе населенного пункта Таль Васет на западе провинции Хама.

Военный источник сообщает в своем микроблоге в Twitter (@GolosShama), что 850 боевиков оппозиционной группировки «Файлак аш-Шам» вступили в ряды коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной радикалам «Джебхат ан-Нусры».

Ирак

Армия Ирака совместно с полицией и отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» проводят рейды по выявлению спящих ячеек «Исламского государства» на пограничных территориях между провинциями Дияла и Салах эд-Дин. Alsumaria News передает, ссылаясь на слова представителя правоохранительных органов Ирака, что в ходе военной операции уничтожено пять штабов и три автомобиля террористической организации.

Iraqi News сообщает, что в деревне Шатель аль-Джадар на севере провинции Салах эд-Дин было выявлено и уничтожено девять террористов-смертников «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)