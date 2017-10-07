Станции метро «Адмиралтейская» и «Автово» в Петербурге закрыты из-за бесхозных предметов

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Санкт-Петербург, 7 октября. Станции метро «Адмиралтейская» и «Автово» в Петербурге закрыты после обнаружения бесхозных предметов. Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена Северной столицы.

Сообщение о закрытии станций поступило в 21:11. Станции метро «Адмиралтейская» и «Автово» были закрыты для проверки бесхозных предметов. В настоящее время сотрудники полиции и экстренных служб, проводят проверку бесхозных предметов.