Захарова: Депортация корреспондента НТВ с Украины напоминает «охоту на ведьм»

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Москва, 7 октября. Задержание в Киеве и выдворение с территории Украины корреспондента НТВ Вячеслава Немышева напоминает «охоту на ведьм». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Немножко напоминает средневековую охоту на ведьм… Забрали с улицы просто по звонку и по требованию какого-то гражданина, которому он не понравился», — отметила Захарова.

Напомним, 4 октября стало известно о задержании в Киеве корреспондента НТВ Вячеслава Немышева. Он снимал репортаж, во время которого разрезал столовым ножом знаменитый «Киевский» торт. В этот момент журналиста схватил за руку неизвестный мужчина, и удерживал до тех пор, пока не приехала полиция.

После приезда полиции неизвестный потребовал задержать Немышева. Сотрудники полиции доставили журналиста вместе с тортом в управление Службы безопасности Украины. Бдительным гражданином оказался украинский националист, который долгое время следил за съемочной группой. На следующий день СБУ выдворила в Россию Вячеслава Немышева, запретив ему въезд на Украину в течение трех лет.