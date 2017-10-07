Cобянин поздравил Путина с днем рождения

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Москва, 7 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Путина.

Градоначальник столицы пожелал Путину крепкого здоровья, сил и успехов. Он выразил главе государства благодарность за внимание, которое тот проявляет к проблемам Москвы, к реализации важных для города проектов.

Кроме того, Собянин поздравил московские предприятия с Днем промышленности.

Ранее сообщалось о мотопробеге байкеров по случаю дня рождения Путина.