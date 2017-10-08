Сирия новости 8 октября 07.00: ССА готова начать операцию в Идлибе; «Хайят Тахрир аш-Шам» занял несколько городов на севере Хамы

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Сирия, 8 октября. ССА готова начать операцию в Идлибе; «Хайят Тахрир аш-Шам» занял несколько городов на севере Хамы; ИГ1 пытается обрушить трассу снабжения САА Пальмира — Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировала артиллерийским огнем два «джихад-мобиля» в провинции Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: оставили ряд высот в районе населенных пунктов Маррат и Хабур в провинции Дейр эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: занял населенные пункты Абу-Омар, Телль-Марак и Аль-Сальюмия на севере провинции Хама.

Провинция Алеппо

По информации Telegram-канала @warjournal в новом этапе операции «Щит Евфрата», о котором накануне объявил президент Турции Реджеп Эрдоган, примут участие 15 отрядов Свободной сирийской армии общей численностью 850 боевиков. И хотя цель операции — ликвидация «Хайят Тахрир аш-Шам» в сирийской провинции Идлиб, турецкие СМИ в качестве дополнительной задачи называют подготовку к действиям против курдских формирований в кантоне Африн на севере провинции Алеппо. Среди задействованных формирований называются уже участвовавшие в «Щите Евфрата» «Дивизия аль-Хамза», «Султан Шах», «23-я дивизия ССА», «9-я дивизия ССА», «Султан Мурад», «Лива аль-Муатасим», «Джейш аль-Ислам», «Лива-аль-Магавир», «Джейш-ан-Нухба», «Сукур-аш-Шималь», «Ахрар аш-Шам», «Сукур-аш-Шам», «Султан Осман», «Джейш-аль-Ахфад», «Сувар-аль-Джазира».

Местные источники сообщают, что боевики «Тахрир аш-Шам» отступили к востоку от города Дарет Изза, сказано в Twitter @leventkemaI.

Провинция Хомс

Группировка «Исламского государства»1 в несколько сотен боевиков не оставляет попыток нарушить линии снабжения сирийской армии, проходящие вдоль трассы Пальмира — Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор. Об этом сообщают сразу несколько источников в Twitter.

Пользователь (@watanisy) сообщает, что боевики ИГ действуют, используя классическую для себя тактику — атаки немногочисленными мобильными группами, в районах юго-восточнее Эс-Сухнэ.

По информации источника в Twitter (@C_Military1) наиболее уязвимыми сейчас для атак террористов являются участки трассы Пальмира — Эс-Сухнэ и Кобаджип — Аш-Шула. Отмечается, что в ближайшее время, чтобы сделать невозможным переброску новых сил САА и материальных средств в Дейр эз-Зор, группы боевиков на так называемых «джихад-мобилях» будут пытаться перекрыть трассу именно в этих местах.

Также наблюдается некоторая активизация на американской базе Ат-Танф, располагающейся недалеко от сирийско-иракской и сирийско-иорданской границ. По сообщениям в Telegram-канале @SRNN2011, несколько сотен боевиков проамериканской группировки «Джейш Магавир ат-Таура» под руководством инструкторов международной коалиции США возобновили занятия по огневой подготовке.

Кроме этого, по данным источника в Twitter (@A7_Mirza) с территории Иордании на американскую тренировочную базу колонной из 10 автомобилей предположительно были доставлены вооружение с боеприпасами и запасы провизии.

По разным оценкам, общая численность группировки «Джейш Магавир ат-Таура» достигает до полутора тысяч боевиков. В их распоряжении по неподтвержденным данным находится от 100 до 200 пикапов, оборудованных пулеметами, подобных тем, что активно используют в пустыни боевики «Исламского государства».

Провинция Дейр эз-Зор

Сообщается, что в районе населенных пунктов Маррат и Хабур по итогам наступления сирийских правительственных войск боевики «Исламского государства» оставили ряд занимаемых ими ранее высот.

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в городе Аль-Маядин, сказано в Twitter @DeirEzzor24.

Как сообщает источник в Twitter (@MIG29_) террористы попытались сорвать дальнейшее наступление САА, использовав для этого два начиненных взрывчаткой автомобиля, но сирийская артиллерия, вовремя обнаружив их, ликвидировала оба «джихад-мобиля» на безопасном расстоянии.

Провинция Идлиб

В связи с объявлением президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом начала военной операции протурецких сил против «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Идлиба, руководство террористического альянса распространило заявление о том, что не сдастся без боя. Текст заявления был опубликован в Telegram-канале @SRNN2011. Также в своем документе, террористы пытаются настроить мирных жителей Идлиба против сил правительства Башара Асада, России, и Турции.

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Абу Умар и его окрестностях, сказано в Twitter @anasanas84.

Турция продолжает стягивать войска к северной границе провинции, сообщается в Twitter @WyvernReports.

Напомним, что ситуация с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и соседних с ним провинциях Алеппо и Хама накаляется с середины лета. Эксперты предполагают, что военная операция протурецких сил началась в результате достигнутых между странами-гарантами договоренностей на шестом раунде переговоров в Астане, а также недавнем «срочном ужине» в Анкаре Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, на котором Сирия и, вероятно, Идлиб стали главными темами для обсуждения.

Провинция Хама

Источник в Twitter (@AEJKhalil) сообщает о передвижениях боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере провинции. Из населенного пункта Хамдания в направлении Хуайн-эль-Кебир выдвинулось колонна из 40 автомобилей оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Но в Хуайн-эль-Кебире, если верить другому источнику в Twitter (@Osama_Masre2011) осталось только шесть автомобилей, остальные проехали дальше в населенный пункт Умм-эль-Халакиль, где случилось непродолжительное боестолкновение с сирийскими правительственными войсками. После этого боевики на «джихад-мобилях» рассредоточились на южных окраинах, развив впоследствии наступление в направлении населенного пункта Абу-Дали. В результате этих действий «Хайят Тахрир аш-Шам» занял населенные пункты Абу-Омар, Телль-Марак и Аль-Сальюмия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)