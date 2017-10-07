Сборная России обыграла футболистов Южной Кореи, дважды забивших в свои ворота

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Москва, 7 октября. Российские футболисты обыграли сборную Южной Кореи в контрольном матче со счетом 4:2.

В первом тайме футболисты обеих команд не допускали у своих ворот создания опасных моментов, поэтому первый гол в был забит лишь на 44-й минуте забил Федор Смолов с подачи Александра Самедова.

По ходу второго тайма сборная Южной Кореи забила два мяча в свои ворота в течение трех минут. Автором обоих автоголов стал защитник Ким Чжу Юн. На 83-й минуте Алексей Миранчук забил четвертый мяч для сборной России. К концу матча сборной Кореи удалось отыграть два мяча.