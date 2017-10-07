Кобелев: Испытал шок, с Сарсанией дружили больше 40 лет

Москва, 7 октября. Бывший игрок «Зенита» и экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал Федеральному агентству новостей о дружбе с трагически скончавшимся сегодня спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией.

«Честно сказать, испытал шок. Это огромная потеря. Мы вместе учились в школе, потом играли в дубле «Динамо». Потом пути разошлись, но мы все эти годы дружили. У нас вообще очень дружный коллектив был. Несколько лет назад вместе работали. В плане человеческих качеств это был друг, на которого всегда можно положиться. Человек слова. Всем близким сейчас очень тяжело, конечно же. Мне трудно говорить, мы буквально неделю назад общались. А как профессионал Костя был один из лучших, если не лучший спортивный менеджер в стране. Очень большая потеря», — сказал Кобелев.