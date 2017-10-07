Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: РПЦ окажет помощь в восстановлении храмов
Общество
Кобелев: Испытал шок, с Сарсанией дружили больше 40 лет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кобелев: Испытал шок, с Сарсанией дружили больше 40 лет

    21:39  7 Октября 2017
    186

    Кобелев: Испытал шок, с Сарсанией дружили больше 40 лет

    Москва, 7 октября. Бывший игрок «Зенита» и экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал Федеральному агентству новостей о дружбе с трагически скончавшимся сегодня спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией.

    «Честно сказать, испытал шок. Это огромная потеря. Мы вместе учились в школе, потом играли в дубле «Динамо». Потом пути разошлись, но мы все эти годы дружили. У нас вообще очень дружный коллектив был. Несколько лет назад вместе работали. В плане человеческих качеств это был друг, на которого всегда можно положиться. Человек слова. Всем близким сейчас очень тяжело, конечно же. Мне трудно говорить, мы буквально неделю назад общались. А как профессионал Костя был один из лучших, если не лучший спортивный менеджер в стране. Очень большая потеря», — сказал Кобелев.

    Ранее стало известно, что спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Константин Сарсания скоропостижно скончался в возрасте 49 лет. По предварительным данным, причиной смерти Константина Сарсании мог стать оторвавшийся тромб.

    Автор: Алексей Громов
    #зенит #кобелев #сарсания
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 378

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        41871

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        88574

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107748

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30106
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        1051
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        1300
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        363
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40628