Полиция отпустила всех задержанных сторонников Навального в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 7 октября. Полиция Екатеринбурга составила административные протоколы в отношении 14 участников несогласованной акции блогера Навального, которая состоялась на площади Труда. Об этом сообщил координатор регионального штаба сторонников Навального Виктор Бармин.

«14 задержанных, на всех составили протоколы, всех отпустили», - цитирует Бармина URA.RU.

Он также добавил, что сообщения СМИ о задержании более 30 сторонников Навального не соответствует действительности. Всего были задержаны 14 человек.

Стоит отметить, что накануне прокуратура Санкт-Петербурга предупредила руководство регионального штаба сторонников Навального, что попытки провести несогласованные акции на Марсовом поле или Дворцовой площади будут прямым нарушением закона.