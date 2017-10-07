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Происшествия
Полиция отпустила всех задержанных сторонников Навального в Екатеринбурге
Происшествия
Полиция отпустила всех задержанных сторонников Навального в Екатеринбурге
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    Полиция отпустила всех задержанных сторонников Навального в Екатеринбурге

    20:45  7 Октября 2017
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    Полиция отпустила всех задержанных сторонников Навального в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 7 октября. Полиция Екатеринбурга составила административные протоколы в отношении 14 участников несогласованной акции блогера Навального, которая состоялась на площади Труда. Об этом сообщил координатор регионального штаба сторонников Навального Виктор Бармин.

    «14 задержанных, на всех составили протоколы, всех отпустили», - цитирует Бармина URA.RU.

    Он также добавил, что сообщения СМИ о задержании более 30 сторонников Навального не соответствует действительности. Всего были задержаны 14 человек.

    Стоит отметить, что накануне прокуратура Санкт-Петербурга предупредила руководство регионального штаба сторонников Навального, что попытки провести несогласованные акции на Марсовом поле или Дворцовой площади будут прямым нарушением закона.

    Автор: Алексей Громов
    #екатеринбург #полиция #задержание
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