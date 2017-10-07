Медики оказали помощь 11 пострадавшим после наезда на пешеходов в Лондоне

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Лондон, 7 октября. Медицинские службы оказали помощь по меньшей мере 11 пациентам, после того как автомобиль совершил наезд на группу пешеходов перед Музеем естествознания в Лондоне. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, медики оказали помощь 11 пострадавшим, у которых были зафиксированы травмы головы и ног. Девять пострадавших были доставлены в больницыдля дальнейшей госпитализации.

Ранее стало известно, что в лондонском районе Южный Кенсингтон автомобиль заехал на тротуар возле Музея естественной истории и сбил несколько человек. Правоохранительные органы Великобритании пока не расценивают наезд автомобиля на пешеходов как теракт.