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Медики оказали помощь 11 пострадавшим после наезда на пешеходов в Лондоне
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    Медики оказали помощь 11 пострадавшим после наезда на пешеходов в Лондоне

    20:27  7 Октября 2017
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    Медики оказали помощь 11 пострадавшим после наезда на пешеходов в Лондоне

    Лондон, 7 октября. Медицинские службы оказали помощь по меньшей мере 11 пациентам, после того как автомобиль совершил наезд на группу пешеходов перед Музеем естествознания в Лондоне. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

    По данным телеканала, медики оказали помощь 11 пострадавшим, у которых были зафиксированы травмы головы и ног. Девять пострадавших были доставлены в больницыдля дальнейшей госпитализации.

    Ранее стало известно, что в лондонском районе Южный Кенсингтон автомобиль заехал на тротуар возле Музея естественной истории и сбил несколько человек. Правоохранительные органы Великобритании пока не расценивают наезд автомобиля на пешеходов как теракт.

    Автор: Алексей Громов
    #великобритания #лондон #наезд #пешеходы
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