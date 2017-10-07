Путин обсудил с Совбезом успехи ВКС РФ в Сирии

В Избранное

Москва, 7 октября. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, а также подготовку к предстоящим саммитам СНГ и ЕврАзЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел в Сирии с акцентом на позитивной динамике развития ситуации после эффективных действий ВКС России в поддержку наступательной операции сирийской армии» — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков добавил, что в ходе заседания обсуждались внутренние социально-экономические проблемы, а также вопросы подготовки саммитов СНГ и ЕврАзЭС, которые состоятся на следующей неделе.