Наезд на пешеходов в центре Лондона не признали терактом

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Лондон, 7 октября. Полиция Великобритании не рассматривает инцидент с наездом автомобиля на пешеходов в центре Лондона как теракт.

«Лондонская полиция заявила, что инцидент вблизи музея на западе Лондона, в котором несколько человек пострадали, не рассматривается на этой стадии как связанный с терроризмом», — цитирует представителя Скотленд-Ярда агентство Reuters.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный на машине вылетел на тротуар и наехал на пешеходов, в результате чего несколько человек получили ранения. Инцидент произошел возле музея естественной истории в районе Южный Кенсингтон. Сам водитель был задержан.