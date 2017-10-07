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Происшествия
Наезд на пешеходов в центре Лондона не признали терактом
Происшествия
Наезд на пешеходов в центре Лондона не признали терактом
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    Наезд на пешеходов в центре Лондона не признали терактом

    19:38  7 Октября 2017
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    Наезд на пешеходов в центре Лондона не признали терактом

    Лондон, 7 октября. Полиция Великобритании не рассматривает инцидент с наездом автомобиля на пешеходов в центре Лондона как теракт.

    «Лондонская полиция заявила, что инцидент вблизи музея на западе Лондона, в котором несколько человек пострадали, не рассматривается на этой стадии как связанный с терроризмом»,  — цитирует представителя Скотленд-Ярда агентство Reuters.

    Наезд на пешеходов в центре Лондона не признали терактом

    Ранее сообщалось о том, что неизвестный на машине вылетел на тротуар и наехал на пешеходов, в результате чего несколько человек получили ранения.  Инцидент произошел возле музея естественной истории в районе Южный Кенсингтон. Сам водитель был задержан.

    Автор: Геннадий Плющев
    #теракт #полиция #лондон #машина #наезд #пешеходы
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