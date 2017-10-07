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Ученые составили антирейтинг самых сомнительных медицинских процедур
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    Ученые составили антирейтинг самых сомнительных медицинских процедур

    19:27  7 Октября 2017
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    Ученые составили антирейтинг самых сомнительных медицинских процедур

    Мэриленд, 7 октября. Группа ученых из университета Мэриленда составила рейтинг самых малоэффективных и сомнительных диагностических процедур в современной медицине, сообщает Science Alert.

    Первое место в данном списке получила трансэзофагеальная эхокардиография — метод диагностики, при котором датчик снимает показания работы сердца и сосудов. Сомнительность выражается в том, что процедура обезболивания в данном методе связана с большими рисками.

    Ученые составили антирейтинг самых сомнительных медицинских процедур

    Второе место досталось компьютерной томографной аниографии легких, которая позволяет замерить кровоток в организме, однако при этом сам пациент получает изрядную дозу радиации. Также сомнения ученых вызвала компьютерная томографию для пациентов с легкими респираторными заболеваниями. Следом идут УЗИ каротидной артерии, стентирование, агрессивные методы лечения рака предстательной железы и терапия при помощи антибиотиков.

    Автор: Геннадий Плющев
    #ученые #медицина #рейтинг #диагностика
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