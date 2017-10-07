Воздушные шары Google вернут сотовую связь в пострадавший от ураганов Пуэрто-Рико

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Сан-Хуан , 7 октября. Американская компания Google намерена запустить над пострадавшими от урагана районами Пуэрто-Рико специальные воздушные шары, которые восстановят оборванную сотовую связь.

Материнская компания Google — Alphabet уже получила соответствующее разрешение от американских властей. Об этом сообщил глава Федеральной комиссии по связи Мэттью Берри.

«Федеральная комиссия по связи выдала Google экспериментальную лицензию на проведение сотовой связи в чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров Project Loon», — пишет он в Twitter.

Отметим, что компания Google оказалась не первой, кто предложил помощь пострадавшему от разгула стихии региону. Ранее глава компании Tesla Motors Илон Маск предложил восстановить энергоснабжение в Пуэрто-Рико с помощью солнечных батарей.