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Воздушные шары Google вернут сотовую связь в пострадавший от ураганов Пуэрто-Рико
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    Воздушные шары Google вернут сотовую связь в пострадавший от ураганов Пуэрто-Рико

    19:13  7 Октября 2017
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    Воздушные шары Google вернут сотовую связь в пострадавший от ураганов Пуэрто-Рико

    Сан-Хуан , 7 октября. Американская компания Google намерена запустить над пострадавшими от урагана районами Пуэрто-Рико специальные воздушные шары, которые восстановят оборванную сотовую связь.

    Материнская компания Google  — Alphabet уже получила соответствующее разрешение от американских властей. Об этом сообщил глава Федеральной комиссии по связи Мэттью Берри.

    Воздушные шары Google вернут сотовую связь в пострадавший от ураганов Пуэрто-Рико

    «Федеральная комиссия по связи выдала Google экспериментальную лицензию на проведение сотовой связи в чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров Project Loon», — пишет он в Twitter.

    Отметим, что компания Google оказалась не первой, кто предложил помощь пострадавшему от разгула стихии региону. Ранее глава компании Tesla Motors Илон Маск предложил восстановить энергоснабжение в Пуэрто-Рико с помощью солнечных батарей.

    Автор: Геннадий Плющев
    #google #ураган #пуэрто-рико #восстановление #сотовая связь #воздушные шары
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