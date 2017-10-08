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Украина
Драка, поджог и мастер-класс НЛП в раде: как Украина «реинтегрировала» Донбасс
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    Драка, поджог и мастер-класс НЛП в раде: как Украина «реинтегрировала» Донбасс

    11:14  8 Октября 2017
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    Драка, поджог и мастер-класс НЛП в раде: Украина «реинтегрировала» Донбасс

    Украинским парламентариям вновь удался яркий экшен. Ожесточенная битва развернулась вокруг закона о реинтеграции Донбасса, предложенного Петром Порошенко.

    Сам нормативный акт трудно назвать особенно содержательным. Президент и его сторонники с особой гордостью указывали на признание России «страной-агрессором». Неподконтрольные Украине территории названы «оккупированными».

    Впрочем, бытует мнение, что глава украинского государства решил куда более приземленные задачи. По мнению журналиста Юрия Ткачева, на Банковой пытались «отжать» национальную гвардию и другие силовые структуры в зоне АТО у Арсена Авакова. Главе МВД идея не понравилась. Закипели страсти.

    Поджечь туалет ради Конституции

    Народный депутат Левченко взялся спасать Конституцию Украины. Для этого он поджог туалет верховной рады.

    Необычные действия нардепа зафиксировали камеры журналистов. Хотя и сам депутат проявил готовность держать ответ за свой поступок.

    Левченко пообещал даже «спалить Верховную раду». Но смелую инициативу пресекла Ирина Геращенко, усмотрев в словах коллеги «призыв к свержению конституционного строя».

    Выступление Максима Бурбака от «Народного фронта» начиналось куда спокойнее. Бурбак предложил поддержать закон, исключив из него ссылки на минские соглашения. 

    Но тут началась форменная «ганьба». Представители «Самопомощи» атаковали Ирину Геращенко и ее стул, сорвав работу парламента. Советник президента о чем-то просила, к чему-то призывала, но рядом стоящий Парубий в эти потуги уже не верил, пригласив лидеров фракций к себе в кабинет.

    Уроки НЛП от Парубия

    Неизвестно, чем закончилось бы голосование, если бы не мастер-класс НЛП от Парубия: «признаем Россию агрессором, признаем Россию агрессором, признаем Россию агрессором…»

    За такое настоящий украинский патриот обязан голосовать даже во сне. Несмотря на масштабный баттл под креслом спикера, закон удалось проголосовать. С балкона зала заседаний за работой государственных мужей наблюдали дети. Явно научились хорошему.

    Трогательная история от Порошенко

    Бурные события 6 октября сподвигли президента Порошенко записать специальное обращение к парламентариям.

    Глава государства начал с истории о воине АТО, с матерью которого Порошенко говорил по телефону.

    Трогательно, но не очень правдоподобно. Как известно, охрана Петра Алексеевича проявляет бдительность перед каждым его публичным выступлением.

    Свежий пример — свадьба сына Юрия Луценко, собравшая весь бомонд украинского политикума.

    Попытки журналистов хоть украдкой взглянуть на действо обернулась для них избиением со стороны охраны.

    Сообщения об инцидентах при участии охраны президента периодически просачиваются в СМИ.

    Отношения президента с «героями АТО» и  прочей патриотической публикой нельзя назвать безоблачными. На этом видео можно наблюдать, как украинский лидер спешно ретируется под крики «брехло» и «позор».

    Во время визита в Одессу гарант тоже не блеснул смелостью, огородившись забором от «своего народа».

    Одним словом, трудно себе представить Порошенко, мирно беседующего с воинами в зоне АТО. Быть может, Петр Алексеевич раздобыл эликсир храбрости. Ну или немного украсил действительность.

    Далее президент изобличил «политиканов», которые взяли курс на «отречение от миллионов соотечественников, а вовсе не хотят вернуть Донбасс Украине. Увы, есть и такие политики. 

    Слава Богу, Порошенко не такой. Выяснилось, что попытка народных депутатов сорвать голосование у президента «в голове не укладывается». Будет Вам, Петр Алексеевич! Неужто позабыли былые подвиги «бывших партнеров»?

    Исчезновение Минска Нельзя не отметить победу противников минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Ссылки на эти соглашения из закона были исключены. Напрашивается вывод, что противников Минска в украинском парламенте больше, нежели сторонников.

    Донбасс отдаляется

    В Кремле закон о реинтеграции Донбасса прокомментировали сдержанно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его «по большей части декларативным». Он также отметил неприемлемость положений о «российской агрессии». Также Песков указал на противоречие закона минским договоренностям.

    Негативно отозвался о законе и Виктор Медведчук. Влиятельный украинский политик полагает, что его положения лишь отдаляют Донбасс от Украины.

    «Принятие украинским парламентом закона о реинтеграции Донбасса демонстрирует всему миру нежелание Украины мирно урегулировать конфликт»,  — отметил лидер «Украинского выбора» в своем блоге.

    В качестве главного аргумента он указывает как раз на изъятие ссылок на минские соглашения по инициативе «партии войны». Схожей позиции придерживается Юрий Ткачев.

    «У законов этих есть три цели… Дать возможности Пете стрелять по Донбассу сколько угодно. А так как до тех пор, пока он может стрелять по Донбассу, он будет президентом, это пункт означает «дать Пете возможность быть президентом сколько угодно…»  — написал журналист на своей странице в Facebook.

    В этом контексте нельзя не вспомнить еще об одном «свежем» законе Верховной рады — об образовании. Из школьного обучения на Украине фактически изгоняется русский язык, родной для подавляющего большинства региона.

    Этот шаг, мягко говоря, тоже не навстречу Донбассу.

    Автор: Сергей Свазовский
    #донбасс #украина #порошенко #рада #реинтеграция донбасса
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