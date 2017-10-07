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Политика
Новый глава ПАСЕ будет избран 9 октября
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    Новый глава ПАСЕ будет избран 9 октября

    19:02  7 Октября 2017
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    Новый глава ПАСЕ будет избран 9 октября

    Москва, 7 октября. Выборы нового главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдут 9 октября, сообщает пресс-служба организации.

    «В соответствии с правилами процедуры ассамблеи председатель будет избран тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября», — говорится в сообщении.

    На пост председателя парламентской ассамблеи претендуют два кандидата: Стеллы Кириакидес (Кипр) и Эмануэлиса Зингериса (Литва). Победитель будет возглавлять ПАСЕ до открытия следующей сессии, которая состоится 22-26 января 2018 года в Страсбурге, передает РИА Новости.

    Новый глава ПАСЕ будет избран 9 октября

    Действующий глава организации Педро Аграмунт накануне подал в отставку, сославшись на личные причины. Таким образом, он предвосхитил действия руководства ПАСЕ, которое собиралось поднять вопрос об увольнении председателя в ближайшие дни. Аграмунт пдвергся жесткой критике после того как соверши несогласованную с коллегами поездку в Сирию.

    Автор: Геннадий Плющев
    #выборы #пасе #аграмунт #глава
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