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ОНФ подготовил «звездное» видео с поздравлениями Путину
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    ОНФ подготовил «звездное» видео с поздравлениями Путину

    22:00  7 Октября 2017
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    ОНФ подготовил «звездное» видео с поздравлениями Путину

    Москва, 7 октября. Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал видеоролик с поздравлениями от известных россиян Владимиру Путину, который 7 октября отмечает 65-летние.

    К поздравлениям в адрес президента присоединились певицы Полина Гагарина и Максим, музыкант Алексей Воробьев, актер театра и кино Андрей Мерзликин, телеведущий Сангаджи Тарбаев, ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин, актер Тимур Тания и многие другие.

    Кроме того, молодежное направление ОНФ запустило акцию ко дню рождения Владимира Путина. На сайте «Молодежки ОНФ» появился генератор поздравлений, с помощью которого любой желающий может отправить поздравительную открытку Владимиру Путину через социальные сети.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #поздравления #онф
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