Сирию ждет ввод турецких войск: Эрдоган объявил о начале военной операции в сирийском Идлибе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции протурецких сил на севере сирийской провинции Идлиб против сил террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», образованного на основе сирийского крыла «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ) «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ).

Федеральное агентство новостей уже неоднократно писало о высокой вероятности такого развития событий. Напомним, в рамках шестого раунда переговоров в Астане между сторонами-участниками были достигнуты договоренности о создании четвертой зоны деэскалации в провинции Идлиб. И, хотя о подробностях конкретных планов официально не сообщалось, эксперты справедливо предполагали, что ключевые роли в этом районе будут играть Россия и Турция.

Провинция Идлиб — густо населенная территория, в которой проживает по разным данным до 2 миллионов человек гражданского населения. Однако летом этого года в результате нежелания группировки вооруженной оппозиции «Ахрар аш-Шам» продолжать сопротивление террористам, «Хайят Тахрир аш-Шам» установил свой полный контроль над административным центром провинции Идлиб и ряде других населенных пунктов вокруг. Это позволило боевикам серьезно укрепить свои позиции в этом районе, а также с новой силой активизировать военные действия против правительственных сил и некоторых не примкнувших к ним группировок оппозиции в соседних с Идибом провинциях Алеппо и Хама.

По мнению ряда экспертов, проводить полномасштабную войсковую операцию против «Хайят Тахрир аш-Шам» было чревато серьезными последствиями, в числе которых назывались неизбежные значительные жертвы среди мирного населения, радикализация так называемых «умеренных» группировок с последующим их присоединением к террористическому альянсу.

Поэтому наиболее правдоподобным сценарием развития ситуации в Идлибе выглядело оттеснение и блокирование сил «Хайят Тахрир аш-Шам» турецким военным контингентом с севера и российской военной полицией с юга. Ожидается, что это может привести к распаду террористической коалиции до уровня непосредственно «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ).

На протяжении уже длительного времени наблюдалась активность турецких войск на границе с Идлибом, и сегодня президент Турции заявил о начале военной операции:

«Сегодня в Идлибе ССА начала серьезную операцию. Наша армия еще не вошла туда, но мы не можем бросить в беде наших братьев, которые спаслись из Алеппо. Турция никогда не позволит создать террористический коридор около своей границы».

Однако до настоящего времени Вооруженные силы Турции не принимали участия в военной операции на территории Сирии, ведя ее исключительно силами протурецких группировок вооруженной оппозиции.

Один из командующих повстанческого вооруженного формирования «Лива аль-Мутаим» Мустафа Седжари также выразил готовность своей группировки прибыть на северо-запад Евфрата:

«Свободная сирийская армия готова войти в указанную местность, но пока не предпринималось никаких действий».

Политолог, независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Эрдоган уже достаточно давно высказывается на тему того, что Турция является одним из ключевых участников всего процесса, происходящего на Ближнем Востоке, и в частности, борьбы с террористическими организациями и других военных операций, связанных с обеспечением турецких интересов:

«В данном случае, мы видим, что он входит в активную фазу. Телодвижения, связанные с переброской сил, которые называли новым «Щитом Евфрата», в районе курдского кантона Африн, связанные со, скажем так, демонстрацией своих позиций курдским формированиям и сегодняшнее заявление показывает, что Эрдоган всерьез и надолго поучаствовать в конфликте, чтобы не упустить своих возможных преференций».

Однако, по мнению эксперта, как будут развиваться события в Идлибе покажет только дальнейшая практика:

«Но в любом случае, учитывая все последние внешнеполитические контакты на уровне Эрдоган — Путин, на уровне турецкого военного командования и командования российских ВКС с точки зрения координации, я не думаю, что Эрдоган будет совершать какие-то неожиданные, непредсказуемые действия. Я не думаю, что в принципе его активность будет иметь антиасадовскую направленность. Он хочет получить свой кусок пирога, и, конечно же, насколько я понимаю ситуацию, его беспокоит все же курдская активность в первую очередь. Но в ближайшие дни мы увидим активизацию, поскольку длительное время Эрдоган готовился к подобным действиям и сейчас, очевидно, готов».

1 Организация запрещена на территории РФ.