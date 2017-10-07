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Звезда «Такси» прибыл в Казань для съемок фильма про Шаляпина
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    Звезда «Такси» прибыл в Казань для съемок фильма про Шаляпина

    18:49  7 Октября 2017
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    Звезда «Такси» прибыл в Казань для съемок фильма про Шаляпина

    Казань, 7 октября. Знаменитый французский актер Сами Насери, который прославился благодаря серии фильмов «Такси»,  прибыл в Казань, чтобы принять участие в съемках российской картины про певца Федора Шаляпина.

    Лента с рабочим названием «К нам приехал Шаляпин» выйдет на экраны осенью 2018 года. Главную роль в фильме исполнит Максим Тимофеев, кого сыграет Насери — пока держится в тайне. По словам режиссера и сценариста фильма Сергея Кожаева, звезде французского кинематографа может достаться роль сквозного персонажа или даже антигероя.

    Звезда «Такси» прибыл в Казань для съемок фильма про Шаляпина

    Примечательно, что помимо Насери в фильме задействован певец Мурад Бурауи, завоевавший титул «Золотой голос Франции».

    Напомним, что Сами Насери прославился благодаря главной роли в комедийном франчайзе «Такси», который на данный момент насчитывает четыре фильма.

    Автор: Геннадий Плющев
    #казань #такси #фильм #шаляпин #съемки #сами насери
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