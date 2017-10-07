В Совфеде прокомментировали заявление США о невозможности уничтожить ИГ в Сирии

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Москва, 7 октября. Заявления Пентагона о неспособности сирийских правительственных сил и ВКС РФ полностью уничтожить террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) прикрывает истинные цели США в Сирии, где они усердно имитируют борьбу с боевиками. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич.

Ранее официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что ведомство не считает возможным полное уничтожение ИГ1 в результате совместных действий сирийской армии и ВКС РФ. Клинцевич отметил, что США пытаются препятствовать урегулированию конфликта в Сирии, однако в сложившейся ситуации сделать это уже не получится.

«В сложившейся ситуации изменить что-либо невозможно. Террористы будут зачищены, Асад железно наведет там порядок при нашей поддержке», — сказал Клинцевич в комментарии RT.

Он также добавил, что подобные заявления Пентагона являются прикрытием действий США в Сирии и Ираке, где они имитируют борьбу с террористами, создавая благоприятные условия для террористической группировки ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.