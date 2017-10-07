Разбившегося в автокатастрофе вице-премьера Киргизии похоронят на следующей неделе

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Бишкек, 7 октября. Прощание с погибшим в ДТП вице-премьером Киргизии Темиром Джумкадыровым состоится 9 октября в Бишкеке.

«Гражданская панихида по вице-премьер-министру Кыргызской Республики Джумакадырову Темиру Курмангазиевичу состоится 9 октября, в 09:00 часов, в Кыргызском национальном академическом театре им. Т.Абдумомунова», — сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Политик будет похоронен в тот же день на Ала-Арчинском кладбище Бишкека. Кабмин Киргизии уже сформировал комитет по организации похорон вице-премьера. В него вошли премьер-министр Сапар Исаков, руководитель аппарата президента Нурханбек Момуналиев, министр внутренних дел Улан Исраилов, а также родственник покойного — Болот Джумалиев.

Напомним, что вице-премьер Киргизии погиб в субботу утром, когда его служебная машина столкнулась с грузовиком «КамАЗ» в селе Садовое Чуйской области.