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Разбившегося в автокатастрофе вице-премьера Киргизии похоронят на следующей неделе
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    Разбившегося в автокатастрофе вице-премьера Киргизии похоронят на следующей неделе

    18:29  7 Октября 2017
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    Разбившегося в автокатастрофе вице-премьера Киргизии похоронят на следующей неделе

    Бишкек, 7 октября.  Прощание с погибшим в ДТП вице-премьером Киргизии Темиром Джумкадыровым состоится 9 октября в Бишкеке.

    «Гражданская панихида по вице-премьер-министру Кыргызской Республики Джумакадырову Темиру Курмангазиевичу состоится 9 октября, в 09:00 часов, в Кыргызском национальном академическом театре им. Т.Абдумомунова», — сообщает пресс-служба республиканского правительства.

    Политик будет похоронен в тот же день на Ала-Арчинском кладбище Бишкека. Кабмин Киргизии уже сформировал комитет по организации похорон вице-премьера. В него вошли премьер-министр Сапар Исаков, руководитель аппарата президента Нурханбек Момуналиев, министр внутренних дел Улан Исраилов, а также родственник покойного — Болот Джумалиев.

    Напомним, что вице-премьер Киргизии погиб в субботу утром, когда его служебная машина столкнулась с грузовиком «КамАЗ» в селе Садовое Чуйской области.

    Автор: Геннадий Плющев
    #киргизия #похороны #гибель #панихида #темир джумкадыров #вице-премьер
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