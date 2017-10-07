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Рой Джонс поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил за паспорт
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    Рой Джонс поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил за паспорт

    20:00  7 Октября 2017
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    Рой Джонс поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил за паспорт

    Москва, 7 октября. Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс, получивший в сентябре 2015 года российское гражданство, поздравил президента Владимира Путина с 65-летием.

    Знаменитый американский боксер направил поздравления в адрес президента России Владимира Путина. Рой Джонс поблагодарил главу государства за возможность быть гражданином РФ.

    «С днем рождения, президент России, мистер Владимир Путин. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите... Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что у вас будет замечательный день рождения. Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я — русский», — цитирует Джонса RT.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 7 октября Владимир Путин примет поздравления по телефону, а в середине дня проведет совещание Совета безопасности. Ближе к вечеру Владимир Путин традиционно отпразднует свой день рождения в кругу родных и близких.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #президент #рой джонс #поздравления
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