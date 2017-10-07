Сурков и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе на встрече в Белграде

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Белград, 7 октября. Помощник президента РФ Владислав Сурков встретился в субботу со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером в Белграде. Об этом в субботу сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

По его словам, центральной темой переговоров стало объявленное в Донбассе перемирие. Дачич подчеркнул, что сам факт проведения подобной встречи в Белграде говорит об улучшении позиций Сербии на международной арене.

Отметим, что это уже вторая встреча Суркова и Волкера по Украине. Первая состоялась в августе в Минске. Обе стороны оказались довольны переговорами, назвав их конструктивными и полезными.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, который дает Киеву право возобновить военную операцию в регионе.