Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сурков и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе на встрече в Белграде
Политика
Сурков и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе на встрече в Белграде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сурков и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе на встрече в Белграде

    18:14  7 Октября 2017
    54

    Сурков и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе на встрече в Белграде

    Белград, 7 октября. Помощник президента РФ Владислав Сурков встретился в субботу со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером в Белграде. Об этом в субботу сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

    По его словам, центральной темой переговоров стало объявленное в Донбассе перемирие. Дачич подчеркнул, что сам факт проведения подобной встречи в Белграде говорит об улучшении позиций Сербии на международной арене.

    Сурков и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе на встрече в Белграде

    Отметим, что это уже вторая встреча Суркова и Волкера по Украине. Первая состоялась в августе в Минске. Обе стороны оказались довольны переговорами, назвав их конструктивными и полезными.

    Ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, который дает Киеву право возобновить военную операцию в регионе.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #донбасс #украина #сурков #встреча #волкер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 299

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        41703

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        87930

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107705

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30095
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        532
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        1143
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        302
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40483