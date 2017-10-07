Роухани: Даже «десять Трампов» не лишат Иран выгоды от ядерной сделки

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Тегеран, 7 октября. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся свести на нет выгоду, получаемую Тегераном от ядерной сделки.

«Ни Трамп, ни десять других Трампов не могут повернуть вспять необратимые выгоды СВПД», — заявил Роухани.

Напомним, в июле 2015 года Иран и шесть международных посредников (РФ, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривает отмену санкций, которые были наложены на Иран Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом в связи с ядерной программой Тегерана. Взамен Иран ограничил свои ядерные разработки, согласившись на контроль со стороны инспекторов МАГАТЭ.