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Политика
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ДНР: Донецк, Горловка и Ясиноватая оказались под ударами артиллерии ВСУ
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    ДНР: Донецк, Горловка и Ясиноватая оказались под ударами артиллерии ВСУ

    19:34  7 Октября 2017
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    ДНР: Донецк, Горловка и Ясиноватая оказались под ударами артиллерии ВСУ

    Донецк, 7 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики 110 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    Под ударами артиллерии ВСУ оказались 14 населенных пунктов в районе Донецка, три поселка в районе Мариуполя, а также окраины Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. В ходе обстрелов украинские силовики использовали ствольную артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов был поврежден жилой дом в Докучаевске.

    Басурин отметил, что непрекращающиеся артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ свидетельствуют о том, что Киев не планирует решать конфликт в Донбассе мирным путем. Данные опасения выглядят вполне обоснованными на фоне украинского закона о статусе Донбасса, который сегодня подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предполагает создание правовой базы для введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк
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