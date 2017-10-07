В Турции перевернулся автобус с туристами, есть погибшие

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Москва, 7 октября. В турецкой провинции Анталья произошла авария с участием туристического автобуса, передает «Газета.ру».

Авария произошла на трассе в районе от города Манавгат. Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в пальму, после чего машина перевернулась. В результате ДТП погибли три человека, 10 пассажиров получили тяжелые травмы. К настоящему моменту все пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, причиной ДТП могло послужить мокрое дорожное покрытие, на котором водитель автобуса потерял управление.

По данным Генерального консульства РФ в Анталье, в перевернувшемся автобусе российских граждан не было. В салоне находились только граждане Германии.