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Происшествия
В Турции перевернулся автобус с туристами, есть погибшие
Происшествия
В Турции перевернулся автобус с туристами, есть погибшие
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    В Турции перевернулся автобус с туристами, есть погибшие

    18:07  7 Октября 2017
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    В Турции перевернулся автобус с туристами, есть погибшие

    Москва, 7 октября. В турецкой провинции Анталья произошла авария с участием туристического автобуса, передает «Газета.ру».

    Авария произошла на трассе в районе от города Манавгат. Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в пальму, после чего машина перевернулась. В результате ДТП погибли три человека, 10 пассажиров получили тяжелые травмы. К настоящему моменту все пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, причиной ДТП могло послужить мокрое дорожное покрытие, на котором водитель автобуса потерял управление.

    По данным Генерального консульства РФ в Анталье, в перевернувшемся автобусе российских граждан не было. В салоне находились только граждане Германии.

    Автор: Алексей Громов
    #турция #дтп #автобус #анталья
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