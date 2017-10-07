Сирия новости 7 октября 19.30: шесть боевиков «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Алеппо, в Идлиб прибыло 800 боевиков ССА

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Сирия, 7 октября. Бойцы народного ополчения уничтожили шесть боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, в Идлиб прибыло 800 боевиков ССА, ВВС Ирака ликвидировали 20 главарей ИГ1 в провинции Анбар. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Хомсе, обеспечивают освобождение от ИГ Аль-Маядина, поддерживает САА на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, ведут бои с «Ан-Нусрой» на севере Хамы.

«Исламское государство»: противостоит САА в Дейр эз-Зоре и на востоке Хомса.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла шест боевиков в Алеппо, противостоит САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит SDF в Алеппо, готовится к боям с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: ведут бои с ССА на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций радикальных группировок в районах Мисраба и Мадира Восточной Гуты, пишет местный источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress). Ранее сообщалось, что в окрестностях населенных пунктов Мисраба и Дума фиксировались взаимные перестрелки между армией САР и группировками «Файлак ар-Рахман» и«Тахрир аш-Шам». Кроме того, солдаты правительственных войск предприняли попытку атаки на позиции «Джейш аль-Ислам» недалеко от шоссе Дамаск — Хомс, однако боевики отразили нападение.

На юго-западе Дамаска сирийская армия и союзные силы установили контроль над высотами Лисан аль-Сахр и Таль аль-Даба. Об этом пишет один из военных источников в своем микроблоге в Twitter (@Mazen_ALmohamad).

Провинция Алеппо

Almanar News передает, что отряды народной самообороны открыли огонь по группе боевиков «Тахрир аш-Шам» в Аль-Тамура на севере провинции Алеппо. По данным информационного агентства, в столкновении бойцам ополчения удалось ликвидировать шесть членов радикальной коалиции, управляемой «Джебхат ан-Нусрой»1. Ранее сообщалось, что в том же районе небольшая группа исламистов пыталась организовать теракт с использование самодельного взрывного устройства. Однако радикалы были ликвидированы силами безопасности раньше, чем успели активировать СВУ.

Также на севере Алеппо продолжается противостояние между курдскими отрядами ополчения YPG и SDF и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА).

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных антиправительственных формирований в районе населенного пункта Аль-Амирия. О столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией сообщает один из военных источников в своем Twitter-аккаунте (@SyriaNews77).

На востоке региона в окрестностях стратегического города Эс-Сухне продолжаются бои между сирийской армией и террористами «Исламского государства»1. Напомним, после зачистки от ИГ территорий внутри «Акербатского котла», оставшиеся в районе радикальные исламисты начали контратаковать позиции армии САР и ее союзников. При поддержке российской авиации солдатам САА удается отражать нападения ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали 20 террористов ИГ, а также несколько единиц военной техники.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от ИГИЛ город Аль-Маядин и его ближайшие окрестности. Военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha) пишет, что армия САР зачистила от радикальных исламистов аэропорт и фермы Шибли. Ранее сообщалось, что эффективная работа ВКС РФ позволила солдатам войск Башара Асада освободить от ИГИЛ северную и северо-западную части города. Также стало известно, что командный состав террористической группировки эвакуируется из Аль-Маядина в Абу Кемаль, в то время как боевики ИГ ожесточенно препятствуют продвижению правительственных войск на территории провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Военный источник в социальной сети Twitter (@op_shield) сообщает, что на турецко-сирийскую границу прибыло 15 бригад Сирийской свободной армии (ССА). Общая численность боевиков, стоящих на границе провинции Идлиб, составляет 800 человек.

Напомним, протурецкие группировки «свободной армии» прибывают в регион для борьбы с радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой». Ранее сообщалось, что сегодня президент Турции заявил о готовности турецких войск начать военную операцию в Идлибе при поддержке ВКС России.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается противостояние между сирийской армией и боевиками «Тахрир аш-Шам». Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что радикалы «Джебхат ан-Нусры» уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА) в результате боестолкновения сторон в районе населенного пункта Абу Дали. Ранее сообщалось, что правительственные войска противостоят исламистам «Тахрир аш-Шам» в этом районе при поддержке ВКС РФ. Российская авиация уничтожила несколько единиц техники сторонников «Ан-Нусры», а также нанесла значительный урон укреплениям боевиков.

Ирак

ВВС Ирака нанесли удар по месту собрания командования «Исламского государства» в Аль-Каиме на западе провинции Анбар. По информации военного источника, опубликованной в Twitter (@iraq_day), в результате авианалета было уничтожено 20 главарей террористической группировки. Предположительно на совещании в Аль-Каиме командиры «Исламского государства» обсуждали запланированные атаки на Багдад и Наджаф.

Alsumaria News сообщает, что ВВС Ирака также нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов ИГИЛ в районе дороги между поселениями Баджа и Касиба, расположенным в 23 километрах к северо-востоку от Баакубы. По данным информационного агентства, в результате боевого вылета иракской авиации был нейтрализован один из командиров ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)