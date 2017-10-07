Главные новости 7 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 7 октября.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, был сбит над юго-востоком Украины пассажирский самолет Boeing, принадлежал ВС Украины. Об этом рассказал бывший майор ВСУ Юрий Батурин. Бывший майор СБУ рассказал, как MH-17 был сбит украинским «Буком».

Первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию говорит об укреплении позиций Москвы на Ближнем Востоке, пришли к выводу британские СМИ. Британские СМИ рассказали, что значит визит короля Салмана в Россию.

Уличные художники Германии нарисовали граффити с изображением российского президента Владимира Путина в честь его 65-летнего юбилея. Граффити в честь дня рождения Путина появилось в Берлине.

Главу российского государства Владимира Путина поздравили по телефону с днем рождения одиннадцать президентов. Путина по телефону поздравили с днем рождения 11 президентов.

Вертолет ВКС РФ совершил аварийную посадку в провинции Хама. САА при помощи российской авиации вошла на территорию Аль-Маядина юго-восточнее Дейр эз-Зора. «Нусра» потеряла часть позиций в районе Западной Гуты Дамаска. Сирия итоги за сутки на 7 октября 06.00: САА при помощи ВКС РФ вошла в Аль-Маядин, аварийная посадка Ми-28 в Хаме.

YouTube-канал «Кухня продакшн» выпустил клип в честь дня рождения президента России Владимира Путина, которому в субботу исполнилось 65 лет. Снятый ко дню рождения Путина клип с «Трампом» и «Меркель» взорвал YouTube.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он также заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью. Человек с мужественной душой: Кадыров поздравил Путина с юбилеем.

Террористы ИГ1 минируют кварталы города Эль-Карьятейн в провинции Хомс. «Джебхат ан-Нусра»1 перебросила в Кунейтру 50 боевиков из Израиля. ВКС РФ и САА ликвидировали мобильную группу ИГИЛ1 в районе участка шоссе Арак – Ас-Сухна. Сирия новости 7 октября 07.00: «Нусра» перебрасывает в Кунейтру боевиков из Израиля, ИГ минирует Эль-Карьятейн.

1 Организация запрещена на территории РФ.