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Голливудский актер Джеймс Вудс подал в «отставку»
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    Голливудский актер Джеймс Вудс подал в «отставку»

    18:00  7 Октября 2017
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    Голливудский актер Джеймс Вудс подал в «отставку»

    Лос-Анджелес, 7 октября. Известный голливудский актер Джеймс Вудс заявил, что «уходит в отставку» и завершают свою кинокарьеру.

    70-летний Вудс отметил, что с выходом на пенсию у него появится масса свободного времени, которое он потратит на любимые занятия — путешествия, фотографию, коллекционирование антикварных вещей, гольф и покер.

    Напомним, что Джеймс Вудс снимался в таких фильмах как «Однажды в Америке», «Никсон» и «Штурм Белого дома», «Соломенные псы», а также в сериале «Рэй Донован». Артист также принимал участие в озвучке мультсериалов «Симпсоны», «Гриффины», мультфильмов «Геркулес», «Последняя фантазия: Духи внутри» (основан на серии игр Final Fantasy), фильма «Стюарт Литтл 2» и видеоигры Grand Theft Auto: San Andreas. В 1986 году он был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Сальвадор».

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #отставка #кино #голливуд #уход #джеймс вудс
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