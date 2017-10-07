Байкеры в Петербурге закрыли сезон мотопробегом и патриотичным шоу в честь Путина

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Санкт-Петербург, 7 октября. Петербургские мотоциклисты закрыли сезон в Петербурге зрелищным мотопарадом, по традиции стартовавшим с Дворцовой площади, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Праздник завершится вечером 7 октября патриотичным шоу «Русский реактор», который лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов впервые показал в Севастополе и посвятил президенту России. Показ в Санкт-Петербурге как раз совпадает с днем рождения Владимира Путина, которому исполняется 65 лет. Фоторепортаж с Дворцовой площади Петербурга смотрите в материале Федерального агентства новостей.

Мотосезон в Петербурге закрывали шумно: под рев мотоциклов и рок-музыку — лета толком не было, так хоть напоследок погулять. Длинная мотоколонна вытянулась вдоль всего здания Зимнего дворца, как обычно перемешав гербы всех городов страны, а также флаги разных государств.

Байкерше из Бразилии, которая уже четыре месяца колесит кругосветку, кинулись помогать с передним колесом всем мотомиром: такое ощущение, что, когда она завершит мотопарад, на финише ее уже будет ждать новая покрышка от русских друзей.

«Русские – это что-то, — восторженно обнимает она русских парней в коже и шлемах. – Скажи им, что сегодня уникальный день! Я увидела вашу легенду мотомира — Хирурга!».

Лидер мотодвижения «Ночные волки» Александр Залдостанов, больше известный как Хирург, прошел вдоль всей мотоколонны, поприветствовал иностранных гостей, пригласил всех в Севастополь на гору Гасфорта, где базируются байкеры. Флаги Севастополя в колонне мотоциклистов следуют сразу за Петербургом и вызывают в толпе радостные возгласы «О, и наш Крым здесь!».

После мотопарада байкеры вернутся на Дворцовую площадь, где продолжится праздник. Зрителям покажут фаер-шоу и элементы грандиозного севастопольского шоу «Русский реактор», посвященного истории России. Любители рок-музыки ждут бесплатного концерта «Кукрыниксов» и группы «Декабрь»: их «Ночные волки» также пригласили поучаствовать в празднике.

О том, как прошло байк-шоу «Русский реактор» в Севастополе, читайте в предыдущем материале ФАН на эту тему.