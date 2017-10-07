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Политика
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Общество
Экс-супруга Трампа объяснила, почему отказалась быть послом в Чехии
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    Экс-супруга Трампа объяснила, почему отказалась быть послом в Чехии

    17:41  7 Октября 2017
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    Экс-супруга Трампа объяснила, почему отказалась быть послом в Чехии

    Вашингтон, 7 октября. Бывшая супруга президента США Ивана Трамп объяснила, почему отказалась быть американским послом в Чехии.

    Бывшая супруга Дональда Трампа рассказала во время интервью на канале CBS News, что могла бы стать послом США в Чехии. Однако она отказалась от этих перспектив.

    «Окей, почему бы я поехала и сказала бы «пока» зиме в Майами, лету в Сан-Тропе, зиме и осени в Нью-Йорке? — заметила она. — У меня идеальная жизнь».

    Экс-супруга Трампа объяснила, почему отказалась быть послом в Чехии

    Напомним, Ивана Трамп родилась 1949 году в Чехословакии. В браке с нынешним американским президентом она была 20 лет — с 1922 по 1992 год.

    Ранее официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс заявила, что именно президент Трамп «удерживает мир от хаоса».

    Экс-супруга Трампа объяснила, почему отказалась быть послом в Чехии

    Автор: Катерина Тимошенская
    #посол #чехия #ивана трамп
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