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Вашингтон, 7 октября. Бывшая супруга президента США Ивана Трамп объяснила, почему отказалась быть американским послом в Чехии.

Бывшая супруга Дональда Трампа рассказала во время интервью на канале CBS News, что могла бы стать послом США в Чехии. Однако она отказалась от этих перспектив.

«Окей, почему бы я поехала и сказала бы «пока» зиме в Майами, лету в Сан-Тропе, зиме и осени в Нью-Йорке? — заметила она. — У меня идеальная жизнь».

Напомним, Ивана Трамп родилась 1949 году в Чехословакии. В браке с нынешним американским президентом она была 20 лет — с 1922 по 1992 год.

Ранее официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс заявила, что именно президент Трамп «удерживает мир от хаоса».