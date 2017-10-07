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Политика
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Происшествия
Автомобиль наехал на толпу пешеходов в центре Лондона, есть пострадавшие
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    Автомобиль наехал на толпу пешеходов в центре Лондона, есть пострадавшие

    17:13  7 Октября 2017  /обновлено: 17:39  07 Октября 2017
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    Автомобиль наехал на толпу пешеходов в центре Лондона, есть пострадавшие

    Лондон, 7 октября. Автомобиль наехал на толпу пешеходов возле музея естественной истории в Лондоне, в результате чего несколько человек получили ранения.

    Инцидент произошел в районе Южный Кенсингтон, расположенном в центре британской столицы. Полиция описала данный инцидент как аварию и заявила, что выясняет причины происшествия. Тем временем стражи правопорядка уже задержали водителя.

    Автомобиль наехал на толпу пешеходов в центре Лондона, есть пострадавшие

    «В настоящее время ведется работа по установлению обстоятельств и мотивов», — отметил представитель полиции.

    В официальном сообщении Скотланд-ярда говорится, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Состояние пострадавших не уточняется.

    Автор: Геннадий Плющев
    #лондон #пострадавшие #автомобиль #наезд #пешеходы
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