Автомобиль наехал на толпу пешеходов в центре Лондона, есть пострадавшие

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Лондон, 7 октября. Автомобиль наехал на толпу пешеходов возле музея естественной истории в Лондоне, в результате чего несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел в районе Южный Кенсингтон, расположенном в центре британской столицы. Полиция описала данный инцидент как аварию и заявила, что выясняет причины происшествия. Тем временем стражи правопорядка уже задержали водителя.

«В настоящее время ведется работа по установлению обстоятельств и мотивов», — отметил представитель полиции.

В официальном сообщении Скотланд-ярда говорится, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Состояние пострадавших не уточняется.