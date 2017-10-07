Путин обсудил с Совбезом эффективные действия ВКС РФ в Сирии

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Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России ситуацию в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал о встрече Путина в свой день рождения с Совбезом страны. Постоянные члены Совбеза поздравили главу государства с 65-летием. Однако также состоялось обсуждение ряда серьезных тем.

«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел в Сирии с акцентом на позитивную динамику развития ситуации после эффективных действий ВКС России в поддержку наступательной операции сирийской армии», — заметил представитель Кремля.

Также были затронуты вопросы подготовки предстоящих на будущей неделе саммитов СНГ и ЕврАзЭС. Участники совещания позже обменялись мнениями о текущих проблемах социально-экономической повестки дня внутри страны.