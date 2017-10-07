Снятый ко дню рождения Путина клип с «Трампом» и «Меркель» взорвал YouTube

В Избранное

Москва, 7 октября. YouTube-канал «Кухня продакшн» выпустил музыкальный клип в честь дня рождения президента России Владимира Путина, которому в субботу исполнилось 65 лет.

В основу клипа легла перепетая песня Егора Крида и Ольги Серябкиной «Если ты меня не любишь», а главными персонажами стали ведущие мировые лидеры, которых сыграли актеры с картонными масками на лицах.

Так, Путина в клипе поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, его предшественник — Барак Обама, соперник Трампа на выборах Хиллари Клинтон, а также президент Франции Эммануэль Макрон с женой Бриджит. Клип за сутки набрал более миллиона просмотров.

Отметим, что Кремль действительно принял множество звонков с поздравлениями для президента. Поздравить главу государства с юбилеем успели лидеры Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии, Финляндии и Сербии.