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Политика
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Снятый ко дню рождения Путина клип с «Трампом» и «Меркель» взорвал YouTube
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    Снятый ко дню рождения Путина клип с «Трампом» и «Меркель» взорвал YouTube

    17:02  7 Октября 2017
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    Снятый ко дню рождения Путина клип с «Трампом» и «Меркель» взорвал YouTube

    Москва, 7 октября. YouTube-канал «Кухня продакшн» выпустил музыкальный клип в честь дня рождения президента России Владимира Путина, которому в субботу исполнилось 65 лет.

    В основу клипа легла перепетая песня Егора Крида и Ольги Серябкиной «Если ты меня не любишь», а главными персонажами стали ведущие мировые лидеры, которых сыграли актеры с картонными масками на лицах.

    Так, Путина в клипе поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, его предшественник — Барак Обама, соперник Трампа на выборах Хиллари Клинтон, а также президент Франции Эммануэль Макрон с женой Бриджит. Клип за сутки набрал более миллиона просмотров.

    Отметим, что Кремль действительно принял множество звонков с поздравлениями для президента. Поздравить главу государства с юбилеем успели лидеры Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии, Финляндии и Сербии.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #поздравление #клип #день рождения
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