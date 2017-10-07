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Политика
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Политика
Глава Приднестровья считает Путина сильным политиком и настоящим патриотом
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    Глава Приднестровья считает Путина сильным политиком и настоящим патриотом

    18:00  7 Октября 2017
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    Глава Приднестровья считает Путина сильным политиком и настоящим патриотом

    Тирасполь, 7 октября. Лидер Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы ПМР.

    По словам Красносельского, Путин является «истинным патриотом, мудрым и сильным политиком». Он также отметил, что глава государства объединяет россиян вокруг созидательных целей, что «приводит к положительным переменам внутри страны».

    «Приднестровский народ безмерно благодарен Российской Федерации за мир на нашей земле, за те усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности и социальной защиты наших граждан», — заметил глава ПМР.

    Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для него высокая честь сотрудничать и общаться с Путиным.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #юбилей #поздравление #красносельский #мпр
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