Глава Приднестровья считает Путина сильным политиком и настоящим патриотом

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Тирасполь, 7 октября. Лидер Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы ПМР.

По словам Красносельского, Путин является «истинным патриотом, мудрым и сильным политиком». Он также отметил, что глава государства объединяет россиян вокруг созидательных целей, что «приводит к положительным переменам внутри страны».

«Приднестровский народ безмерно благодарен Российской Федерации за мир на нашей земле, за те усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности и социальной защиты наших граждан», — заметил глава ПМР.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для него высокая честь сотрудничать и общаться с Путиным.