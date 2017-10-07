Участники InterSecurity Forum-2017 обсудили, как уничтожить ИГИЛ и избежать терактов. ФАН-ТВ

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В Академии Государственной противопожарной службы МЧС России прошел XII Международный форум по вопросам безопасности «InterSecurity Forum-2017». Чиновники федерального и регионального уровней, представители силовых структур и международных организаций, предприниматели, ученые, специалисты в области безопасности обсуждают, как защитить государство от современных вызовов и угроз. Форум посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Как обеспечить комплексную безопасность населения страны в век гибридных войн, угрозы ядерных конфликтов, расцвета информационных технологий и усугубления терроризма? Вопросы, которые будоражат мир, требуют кооперации всего мирового сообщества. Участники форума констатируют: принятые со времен теракта 11 сентября меры изменили мир, но так и не сделали его безопасным.

В ходе своего выступления профессор РАНХиГС при Президенте РФ и МГИМО, кандидат исторических наук Евгений Никитенко рассказал:

– Несмотря на то, что мощнейшая террористическая организация «Аль-Каида»1, безусловно, понесла потери, потерпела поражение на идеологическом фронте, не сумев создать всемирный халифат, и осталась за бортом Арабской весны, за это время она сумела воспитать достаточно много своих последователей. И мы все видим появление новой какой-то химеры (государственной, что ли) в лице ИГИЛ1. К тому же, деятельность терроризма стала появлением новой глобальной угрозы насильственного экстремизма. Экстремизм – это, прежде всего, элита. Экстремизм – это, прежде всего, олигархи. Экстремизм – это, прежде всего, ОПГ, цель которой состоит в том, чтобы не просто разрушить мировой порядок, а наоборот, прорваться во власть и установить свои порядки.

В России международные террористические организации пользуются миграционными потоками в страны постсоветского пространства. С их помощью перевозят боевиков и оружие. Несмотря на огромные усилия спецслужб, проследить за всеми удается не всегда. Сегодня, по словам специалистов, выявлять злоумышленников еще до пересечения границы сложно, но вполне реально.

В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ ведущий научный сотрудник Пограничной академии ФСБ России, доктор юридических наук, доцент Владимир Галицкий сообщил:

– Надо просто организовать работу свою таким образом, чтобы, так сказать, существуя в бюджетном поле, за счет повышения организованности, взаимодействия между спецслужбами и прочее, эта работа могла сдвинуться. Почему? Потому что, например, во Франции были в прошлом и позапрошлом году были террористические акты, когда спецслужбы знали, но не предупредили. А кого предупредили – те вообще не прореагировали. Взаимодействие существует, но оно не совсем эффективное. Почему? Потому что с правовой точки зрения не все вопросы урегулированы.

Я, например, сотрудник правоохранительных органов Узбекистана. Я получил информацию. Мне ее надо передать российским правоохранительным органам. Я же не могу просто так сказать! Должно быть основание. Но не просто основание просто передачи, а еще и объем этой информации, там очень много таких тонкостей, которые мы должны соблюдать. Понимаете? Чтобы, так скажем, не навредить. Цифра должна работать, электронные базы данных, чтобы это происходило автоматически и на большой скорости. Это очень важно, особенно в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы должны минимум времени тратить на передачу информации и вообще на решение этого вопроса.

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На форуме прозвучали предложения и о повышении уровня транспортной безопасности. По мнению экспертов, уже сейчас нужно разрабатывать закон, который бы регулировал так называемый смешанный поток. Если в XVIII и XIX веках вместе с лошадьми по улицам двигались паровые автомобили, то сегодня, помимо традиционных авто, участниками дорожного движения становятся электромобили, автомобили с автопилотом и беспилотники, которые создают риск угрозы безопасности на дорогах.

Кроме того, стране нужен единый мониторинговый центр, который соединит все транспортные артерии в одну большую систему. Подробнее об этом ФАН-ТВ рассказала Наталия Иванова, президент Национального транспортного клуба, председатель совета директоров ОАО «РОСАВТОТРАНС», директор по развитию новых рынков Холдинг «Евразийский транспортный коридор», член совета директоров ООО «СОЮЗКОНСАЛТ»:

– Каждая служба, допустим, РЖД, имеет свой мониторинговый центр, любой порт имеет свой мониторинговый центр, таможенная, налоговая служба – все это связано друг с другом, но это не прозрачно, нет вот этого «одного окна». Нам сегодня нужна вот эта верхняя надстройка, интеграционная, прошивочная, потому что это очень сильно ускорит, во-первых, все процессы, которые мы наблюдаем, и во-вторых, позволит очень быстро реагировать. И это не только наша беда, это беда во всем мире. Сегодня все эксперты уже признали, что 11 сентября в США могло бы не случиться, если бы две службы чуть-чуть побыстрее обменивались данными, а еще лучше – если бы они были интегрированы и видели друг друга. Нам нужно просто начать пользоваться услугами наших талантливых программистов, которые на весь мир работают. Сделать так, чтобы они работали на нас. Это достаточно быстро, это не требует колоссальных затрат, это не миллиарды рублей и, тем более, долларов. Это достаточно быстрая «прошивка» всего существующего в некую единую систему. А для этого нужна, по факту, политическая воля – полшага, и законодательное урегулирование.

По окончанию дискуссий свои предложения и рекомендации участники форума отразят в итоговой Резолюции. Документ будет направлен в Правительство Российской Федерации и различные силовые ведомства.

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1 Организация запрещена на территории РФ.