Меркель назвала сложными будущие переговоры с «зелеными» и либералами

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Берлин, 7 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова вести переговоры о формировании правительства с партией «Зеленые» и либералами Свободной демократической партии. По словам Меркель, эти переговоры будут сложными.

«Речь о том, чтобы создать надежное и стабильное правительство при участии альянса, СвДП и «Зеленых», — заявила канцлер, выступая перед представителями молодежного союза Германии в эфире телеканала N24.

Меркель также подчеркнула, что в Германии еще не было правительства, в котором бы партия «Союз 90/Зеленые» работала вместе с центристскими партиями. Однако сама она не против сформировать такое правительство.

Напомним, что в конце сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. По официальным данным, альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель получил максимальное количество голосов (33%), социал-демократы получили 20,5% голосов, а правая «Альтернатива для Германии» — 12,6% голосов. Таким образом, «Альтернатива» впервые получила места в парламенте. Либеральная Свободная демократическая партия получила 10,7% голосов, а «Левые» — 9,2% голосов. «Зеленые» оказались на последнем месте, получив 8,9%.