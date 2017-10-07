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Меркель назвала сложными будущие переговоры с «зелеными» и либералами
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    Меркель назвала сложными будущие переговоры с «зелеными» и либералами

    16:51  7 Октября 2017
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    Меркель назвала сложными будущие переговоры с «зелеными» и либералами

    Берлин, 7 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова вести переговоры о формировании правительства с партией «Зеленые» и либералами Свободной демократической партии. По словам Меркель, эти переговоры будут сложными.

    «Речь о том, чтобы создать надежное и стабильное правительство при участии альянса, СвДП и «Зеленых», — заявила канцлер, выступая перед представителями молодежного союза Германии в эфире телеканала N24.

    Меркель также подчеркнула, что в Германии еще не было правительства, в котором бы партия «Союз 90/Зеленые» работала вместе с центристскими партиями. Однако сама она не против сформировать такое правительство.

    Меркель назвала сложными будущие переговоры с «зелеными» и либералами

    Напомним, что в конце сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. По официальным данным, альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель  получил максимальное количество голосов (33%), социал-демократы получили 20,5% голосов, а правая «Альтернатива для Германии» — 12,6% голосов. Таким образом, «Альтернатива» впервые получила места в парламенте. Либеральная Свободная демократическая партия получила 10,7% голосов, а «Левые» — 9,2% голосов. «Зеленые» оказались на последнем месте, получив 8,9%.

    Автор: Дима Оленин
    #меркель #германия #бундестаг
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